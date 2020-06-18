رئيس مدينة إسنا يلتقي فريق «مكافحة كورونا» (صور)

زار رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، محمد سليمان، اليوم الخميس، مقر فريق مكافحة فيروس كورونا بقرية طفنيس، والتقى بأعضاء الفريق، لمتابعة الأعمال التطوعية التي يؤديها أعضاء الفريق للتصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة من بينهم أهالي القرية، والذين يخضون إلى العزل المنزلي.وأوضح رئيس مجلس مدينة إسنا، أن زيارته لفريق المتطوعين جاءت في إطار حرصه على تقديم الدعم المعنوي لأعضاء الفريق، وتشجيعهم على المضي قدمًا لتأدية رسالتهم النبيلة، وواجبهم نحو أبناء مجتمعهم من المرضى، فالأوضاع الراهنة والتي يمر بها العالم أجمع توجب الجميع على الالتحام والترابط حتى نتمكن من المرور من تلك الجائحة بسلام، وذلك وفقًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أنه تفاجأ بحجم التجهيزات التي وفرها فريق مكافحة فيروس كورونا بطفنيس، بدءًا من توفير كميات كبيرة من الأدوات والمستلزمات الطبية ممثلة في أسطوانات أكسجين، وأقنعة وقفازات طبية، هذا إلى جانب المساعدات التي تقدم للمرضى المعزولين منزليًا، وكذلك حصول الأهالي على دورات من جانب أحد الأطباء حول كيفية تجنب الإصابة بالفيروس، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة، والإجراءات الواجب اتخاذها في حال مخالطة مصاب كورونا.وأشار إلى أنه قام بتفقد مكتب بريد القرية ومعاينة بوابة التعقيم الالكترونية التي قام الأهالي بتوفيرها عبر المجهودات الذاتية، وهذا ما يستحق الكثير من الإشادة والثناء، فالأهالي أدركوا أن الجائحة التي يمر بها العالم تجبر الجميع على تقديم العون والمساعدة.وأكد أنه على أتم الاستعداد بتقديم الدعم لكافة الفرق الاهلية والتي تسير بخطى ثابتة كتفًا بكتف أجهزة الدولة، مؤكدًا على أن دور تلك الفريق يأتي من منطلق الوطنية، والتكافل والترابط المجتمعي.وكان « الدستور» قد نشر نشر أمس الأربعاء تقريرًا حمل عنوان "لجان الأهالي التطوعية تحاصر «كورونا» في قرى الأقصر" استعرض فيه دور اللجان والفريق الأهلية بقرى مدينة إسنا لمواجهة فيروس كورونا، وقال فيه: الشيخ محمد الأنصاري أحد أبناء قرية طفنيس، إن شباب القرية يحرصون دومًا على أن يكونوا يدًا واحدة في كل الأحداث، ففي الشدة والرخاء يكونوا على قلب رجلًا واحد، ولعل هذا ما تربينا عليه، وتوارثناه ممن سبقونا، وبعد ظهور فيروس كورونا وإصابة البعض به من أبناء طفنيس كان لابد لنا أن نتكاتف ونتعامل باحترافية مع الأزمة التي حلت على العالم أجمع.وأضاف خلال تصريحات لـ"الدستور" أن شباب قرية طفنيس بإسنا قاموا عن طريق التبرعات الذاتية للأهالي بتوفير عدد من الأدوات المستلزمات الطبية للتعامل مع مرضى كورونا من أهالي القرية خلال خضوعهم للعزل المنزلي، حيث تم توفير ذخيرة طبية ممثلة في عدد ٣١٠ بدل وقائية ذات الاستخدام للمرة الواحدة، و٣٥ بدلة وقائية قابلة للاستخدام أكثر من مرة، ١١ أسطوانة أوكسجين، وجهازين للمسح الحراري ذات جودة عالية، ٦٠ قناع كامل للوجه، و١٠٠ كمامة من نوعية n95، و١٠٠ قفاز طبي، ١٥٠٠ كمامة جراحية، وأعداد كبيرة من عبوات چيل التعقيم، وتركيب بوابة تعقيم بمكتب بريد القرية.