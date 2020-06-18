في خدمتك.. كيفية التعامل مع ذوي الهمم في ظل أزمة كورونا
الخميس 18/يونيو/2020 - 04:15 م
مرام سعيدطباعة
نشرت وزارة الصحة َوالسكان المصرية، اليوم الخميس، مجموعة من الإرشادات للتعامل مع ذوي الهمم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وجاءت الإرشادات الصحية كالتالي:-
-عامل الأشخاص ذوي الهمم باحترام وكرامة ودون تمييز.
-واظب على تفقد أحوالهم لتقديم الدعم العاطفي والعملي ودعمهم للوصول إلى المعلومات والتواصل مع الآخرين.
- ينبغي للقائمين على رعاية الأشخاص ذوي الهمم مواصلة تقديم ما يلزم من الرعاية والدعم مع مراعاة تدابير السلامة.
- حافظ على التباعد المناسب بينك وبينهم ولكن احرص على متابعتهم وتلبية احتياجاتهم.
وجاءت الإرشادات الصحية كالتالي:-
-عامل الأشخاص ذوي الهمم باحترام وكرامة ودون تمييز.
-واظب على تفقد أحوالهم لتقديم الدعم العاطفي والعملي ودعمهم للوصول إلى المعلومات والتواصل مع الآخرين.
- ينبغي للقائمين على رعاية الأشخاص ذوي الهمم مواصلة تقديم ما يلزم من الرعاية والدعم مع مراعاة تدابير السلامة.
- حافظ على التباعد المناسب بينك وبينهم ولكن احرص على متابعتهم وتلبية احتياجاتهم.