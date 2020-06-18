في خدمتك.. كيفية التعامل مع ذوي الهمم في ظل أزمة كورونا

وجاءت الإرشادات الصحية كالتالي:-



نشرت وزارة الصحة َوالسكان المصرية، اليوم الخميس، مجموعة من الإرشادات للتعامل مع ذوي الهمم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.-عامل الأشخاص ذوي الهمم باحترام وكرامة ودون تمييز.-واظب على تفقد أحوالهم لتقديم الدعم العاطفي والعملي ودعمهم للوصول إلى المعلومات والتواصل مع الآخرين.- ينبغي للقائمين على رعاية الأشخاص ذوي الهمم مواصلة تقديم ما يلزم من الرعاية والدعم مع مراعاة تدابير السلامة.- حافظ على التباعد المناسب بينك وبينهم ولكن احرص على متابعتهم وتلبية احتياجاتهم.