تسمم 61 عاملًا تركيًا بعد تناولهم وجبات من المصنع الذي يعملون به

كشف موقع «تركيا الآن» عن تعرض 61 عاملا في مصنع للحديد والصلب بمقاطعة جامليك، التابعة لمدينة بورصة التركية، للتسمم، وذلك بعد تناولهم الوجبة التي يقدمها المصنع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.وذكر الموقع أن حالة العمال في مصنع للصلب في مقاطعة جامليك، والمعروف بإنتاج الأجزاء الحديدية من جسر جاناكالي عام 1915، ساءت بعد تناولهم وجبة لحوم في المساء.فيما دخل 61 عاملا المستشفى بعد تسممهم، عقب الوجبة التي تناولها 1200 شخص يعملون في المصنع، ولكن العمال بصحة جيدة الآن.يذكر أن تركيا تشهد حالة من الغضب بين عمال المصانع الذين يواصلون العمل دون عطلات، ووسط تراخٍ في تطبيق إجراءات الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.من جهة أخرى، استثنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العمال من قرار حظر التجوال الذي جدده ليمتد لنهاية الأسبوع الجاري.