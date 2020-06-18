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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ننشر برنامج زيارة المراسلين الأجانب بالغردقة وشرم الشيخ

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:13 م
العنانى
العنانى
رامى حسين
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وصل الآن إلى مطار الغردقة الدولي، وفد من المراسلين الأجانب لعدد من الصحف الأجنبية الكبرى، بصحبة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد عنبة وزير الطيران المدني، في زيارة تفقدية للإجراءات الوقائية لمواجهة عدى فيروس كورونا المستجد والتى تم اتخاذها بالمطارات والفنادق والمنشأت السياحية قبل عودة الطيران المباشر فى يوليو المقبل.

وقد حصلت "الدستور" على برنامج الزيارة للمراسلين الأجانب التى تنظمة الهيئة المصرية لتنشيط السياحة لنقل صورة حية لراغبى القدوم إلى مصر حول الإجراءات المتبعة داخل كافة المنشآت السياحية وطمانتهم على القدوم.

وتبدا جولتهم اليوم الخميس وتنتهى يوم السبت المقبل ويضم برنامج زيارة الوفد متحف الغردقة وتفقد الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة الصحية التى تم تنفيذها داخل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، كما يتفقد الوفد ميناء الغردقة ويغادر على متن عبارة إلى مدينة لتفقد الإجراءات التى تم تنفيذها للحفاظ على صحة السائحين الوافدين والعاملين بالقطاع السياحي.

وفى اليوم الثالث يقوم الوفد بزيارة متحف شرم الشيخ ومتابعة تنفيذ إجراءات السلامة الصحية بالفنادق المختلفة.

يشار إلى أن وزارة السياحة قد اعتمدت عدد من الضوابط وإجراءات السلامة الصحية والتى أقرتها منظمة الصحة العالمية والتى تحافظ على التباعد الاجتماعي بين الرواد بالإضافة إلى استخدام أدوات التطهير والتعقيم بكافة اركان الفندق ومتابعة للحالة الصحية للوافدين ياتى ذلك فى اطار الإجراءات الوقائية قبل تشغيل رحلات الطيران المباشر إلى كل من محافظات البحر الاحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح فى يوليو المقبل.

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