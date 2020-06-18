زيادة معدلات التشغيل بمطار القاهرة خلال الآونة الأخيرة

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن زيادة معدلات الشتغيل بمرحلتى السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى خلال الأيام الأخيرة، عقب وصول آلاف المصريين العالقين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن والقادمين من مختلف دول العالم، فى ظل انتشار وتفشى فيروس كورونا "كوفيد 19".وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركتى مصر للطيران وإيركايرو وبعض شركات الطيران الخاصة المصرية سيّروا خلال الآونة الأخيرة مئات الرحلات الجوية لمختلف دول العالم، بالإضافة إلى إقلاع رحلات جوية دولية استثنائية تابعة لبعض شركات الطيران الأوروبية والعربية لنقل العالقين الأجانب بمصر والراغبين فى العودة إلى بلادهم.وأشار المصدر إلى أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولى تقدم كل الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة، فضلا عن اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة فى تلك الظروف الراهنة، عبر إجراءات الكشوفات والفحوصات الطبية للركاب بمرحلتى السفر والوصول للتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل.