نائب ليبي: العثماني يحشد قواه لاحتلال مصادر طاقة ليبيا ومواردها

قال عضو مجلس النواب الليبى أبو بكر الغزالي، كنت أود أن تكون هنالك نقاط أكثر عروبية وقومية في اتفاق القاهرة نقاط يتم من خلالها التنادي الليبي المصري والعربي وذلك قبل الخوض فيما يسمي العودة للحلول السياسية اليائسة البائسة مع زمرة الفساد والفاسدين كدعوة لعقد قمة عربية طارئة يتخذ من خلالها إجراء عملي عربي مشترك لا كما كان عليه عهد القمم العربية السابقة شعارات وخطابات فضفاضة لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به ويتم عقبها تحشيد القوة العربية المشتركة لمواجهة العثماني الغازي الذي شرع في تدمير ليبيا بهدف احتلالها والاقتراب من مصر لتحقيق أهداف الماسونية العالمية والصهيونية لضرب الجيش المصري في مقتل بعدما تحققت أهدافه في تدمير الجيش العراقي والسوري وجاري التآمر علي الجيش الليبي المستهدف من ورائه التآمر على أقوى قوى عربية وهي دولة مصر لكي تقر عين إسرائيل بتحقيق حلمها بالتوسع من الفرات إلى النيل.وأضاف عضو مجلس النواب، إعلان القاهرة قد مضى ولازال الغازي العثماني يحشد قواه بهدف احتلال مصادر الطاقة والموارد المتمثلة في الحقول والمواني النفطية لن يهتم معتوه تركيا إلا بقوة عربية ضاربة تلقنة درس يجعله مختل التوازن إلى أن يغادر الساحة إلى غير رجعة وليبيا حل أزمتها ليس سياسي بل أمني عسكري بامتياز حتى الحلول السياسية التي ترعاها دول محور التآمر الدولي لن تكون إلا لإطالة الأزمة ولتعقيدها أكثر وصولا بنا لمبتغاهم وهو إعادة رسم خارطة الدول العربية وتجزئتها وهزيمة جيوشها، فهم لن يسمحو لنا بالحل العسكري لأنهم عندما اقتربت قواتنا المسلحة من السيطرة على العاصمة أعطوا الضوء الخضر للتدخل التركي بتجاهل دولي كامل وقالوا لا حل عسكري لليبيا وهو ليس لها من حل إلا هو، وقالوا ليبيا ليس لها حل إلا الحل السياسي ولن يكون حلًا لأنه مبني على المؤامرة الدولية والإخوانية.وأشار الغزالي، حال أهالي ترهونة بعد سيطرة المليشيات الإخوانية كارثي بامتياز كارثة لم يسبق لها مثيل حتى فيما بين العرب واليهود في فلسطين قتل تدمير إحراق ممتلكات حرقوا حتى المقابر أضرموا النار في المزارع وأشجار الزيتون التي تشتهر ترهونة بأجودها في ليبيا، أفعال يخجل منها حتى الشيطان أتو بالجثامين من طرابلس ليستعملوها إعلاميا ضد الجيش على أنها مقابر جماعية تشويهًا لقواتنا المسلحة، وقبضوا على العمالة المصرية الوافدة ليضللوا بها الرأي العام المحلي والدولي على أنها قوات مصري تشارك في القتال إلى جانب قواتنا المسلحة، أهالي ترهونة والعديد من المناطق الأخرى المؤيدة للقوات المسلحة خرجوا نازحين تجاه الشرق الليبي حيث نفوذ القوات المسلحة وسيطرتها ومناطق بسطها للأمن والأمان والاستقرار..وأضاف عضو مجلس النواب: اتفاق الصخيرات أنا ضده وضد إبراما مع هذه الزمرة الخائنة منذ انطلاقه في بداياته وكنت أقول إنه مؤامرة ولا زلت أقولها وأقول لن يخلو أي حوار او اتفاق قادم من فصول المؤامرة والخيانة مهما حرصنا. اتفاق الصخيرات يجب إسقاطه لأنه يعني سيطرة الاخوان على مفاصل الدولة الليبية وليس هذا فحسب بل وبيعها لحلفائهم من دول التآمر الدولي. وأقول يجب إسقاطة لأنه ساقط وعلى رأسه ساقطون.