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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«راحة بالى» لدعم الأمهات الجدد تفوز بجائزة «كارتييه» للنساء

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:04 م
نادية جمال الدين
نادية جمال الدين
مارسيل نظمي
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فازت شركة "راحة بالي" بجائزة مبادرة كارتييه للنساء لعام 2020، وتم إعلان الفوز عبر منصات التواصل الاجتماعي لمبادرة كارتييه.

"راحة بالي" هى منصة متكاملة تدعم الأمهات المصريات ماليًا وبدنيًا وعاطفيًا سواء عبر الإنترنت أو بشكل شخصي، وتصنف الآن باعتبارها واحدة من الشركات الأكثر تأثيرًا التى تقودها النساء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها.

وفازت نادية جمال الدين، حيث تم اختيارها من قبل لجنة تحكيم مستقلة من بين آلاف المتقدمات من أكثر من 162 دولة، وجاءت ضمن 7 فائزات من بين 21 من المتأهلات للتصفيات النهائية.

تقول نادية: "عشت حالة من العزلة والقلق بعد ولادة طفلي مباشرة، شعرت بحالة من الضياع، حيث كنت الأولى التي تصبح أما بين جميع صديقاتي، وأنا وحيدة أهلي، ووالدتي لا تتذكر أى تفاصيل عن مرحلة الأمومة، لذلك كان السؤال الذى أرقنى دائما، كيف سأعتني بطفلى".

وتضيف نادية: "الحالة التي عشتها شائعة جدا ولاتقتصر على مصر فقط، بل تعيشها معظم الأمهات بعد الولادة الأولى، فالكثير منهن يحتجن إلى الدعم، ليتعافين من آثار الولادة، ويتعلمن كيفية العناية بالطفل، ولاسيما أن هذا التحول النفسي والجسدي والعاطفي يترافق مع أسئلة مؤرقة ونوع من العزلة، وهو ما قد تكون له عواقب سلبية أحيانا، فنحو 20% من الأمهات يعانين بعد ولادة الطفل الأول من اكتئاب ما بعد أو قبل الولادة، وهذا بدوره يؤثر سلبا في قدرتهن على تحمل مسؤوليات الأمومة".

"راحة بالي" تدعم الأمهات الجدد

تأسست شركة "راحة بالي" في أغسطس 2014، بهدف تمكين الأمهات الجدد من الحصول على الدعم اللازم في هذه المرحلة، وبدأت بمجموعة على فيسبوك دعت إليها مختلف المتخصصين من أطباء نفسيين ومتخصصين في التغذية وطب الأطفال للإجابة على الأسئلة باستخدام الوسوم"هاشتاج". حيث يمكن للأم أن تسأل "طفلي يعاني من الحمى، فماذا أفعل؟ لتلقي إجابة على الفور.

ووصل عدد مستخدمى هذه المنصة إلى أكثر من 100 متخصص، وأكثر من 3000 أم خلال شهر واحد على انطلاقها، ومع مطلع عام 2020 وصل عدد المشتركات إلى أكثر من 150 ألف امرأة في مصر يتمتعن بخدمات منصة "راحة بالى" التي تشمل الدعم المالي والبدنى والفكرى والاجتماعى. وتدعم المنصة حاليا 4 ملايين أم سنويا باستخدام كل من خدماتها على الإنترنت وخارجها.

وقد أطلقت المنصة مؤخرا The Cloud وهي مساحة مادية حيث يمكن للأمهات الاسترخاء، ومتابعة أعمالهن، وحضور ورش العمل، والتواصل الاجتماعى، ومطالعة الكتب بينما تتولى جليسات أطفال متمرسات العناية بأطفالهن.

وأوضحت نادية "بمساعدة مبادرة كارتييه النسائية سنتمكن من التوسع والوصول إلى كل أم تحتاج الدعم، لأنها تستحق مثل هذه الخدمة بشكل كبير، فأنا أعتقد أن الأم السعيدة ستجعل طفلها سعيدا، وبالتالي سيكون جميع أفراد الأسرة سعداء".

مبادرة كارتييه للنساء هي برنامج دولي أنشأته كارتييه في عام 2006 بالشراكة مع كلية إنسياد الفرنسية لإدارة الأعمال لدعم وتشجيع الأعمال التجارية التي تقودها سيدات الأعمال. حيث يتم اختيار 21 سيدة أعمال من 6 مناطق كل عام فى التصفيات النهائية.

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