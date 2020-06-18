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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«لقاء الجمهورية» يدعو لبنان لالتزام التعهدات الدولية لتفادى «قيصر»

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:01 م
ميشال سليمان
ميشال سليمان
أ.ش.أ
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دعا لقاء الجمهورية (تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان)، إلى الاعتبار من تداعيات تحدي المجتمع الدولي لخدمة مصالح غير لبنانية، ومشددًا على ضرورة أن يلتزم لبنان بتعهداته الدولية حماية له من عواقب تطبيق قانون (قيصر) الأمريكي الذي يضع عقوبات مشددة على سوريا.

وأكد لقاء الجمهورية، في ختام اجتماعه اليوم، أهمية حماية لبنان وصون حدوده والعمل على تحسين وضعه الاقتصادي وتحصين علاقاته العربية والدولية وعدم إقحامه في صراعات المحاور الإقليمية بما يساعد في استعادة الثقة المفقودة في الدولة اللبنانية، باعتبار أن هذا الأمر هو مفتاح الحل الوحيد للعودة التدريجية إلى الحياة الكريمة التي يستحقها الشعب اللبناني.

وشدد المجتمعون على أن الضرورة ملحة للمسارعة إلى إغلاق "المواقع العسكرية" على الحدود مع سوريا (في إشارة إلى المواقع التابعة لحزب الله) وإقرار الاستراتيجية الدفاعية للبلاد.

ويُقصد بالاستراتيجية الدفاعية الجانبين السياسي والعسكري وإمساك الدولة وحدها ودون غيرها بقرار الحرب والسلم، وذلك في مجال مجابهة المخاطر التي تهدد لبنان، وفي مقدمتها آلية مواجهة الدولة للاعتداءات الإسرائيلية والإرهاب، وهو الأمر الذي يعتبره حزب الله محاولة تستهدف تجريده من سلاحه.

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