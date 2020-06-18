28 لوحة فى معرض «تحولات الإبداع» العراقى
الخميس 18/يونيو/2020 - 02:59 م
حسام الضمرانىطباعة
أطلقت دائرة الفنون العامة بالعراق معرضها 23 إلكترونيًا على موقع دائرة الفنون العامة ضمن بوابة الفنون الإلكترونية للفنان سامي الربيعي تحت عنوان «تحولات الإبداع» وذلك اليوم الخميس؛ برعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم.
وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة الدكتور علي عويد العبادي فى بيان صحفي إن الدائرة تستمر بإطلاق المعارض الإلكترونية التي قُدمت سابقًا وهذا المعرض يأتي بتسلسل 23 ضمن بوابة الفنون الإلكترونية على موقع الدائرة.
وبين المدير العام أن العرض اشتمل على 28 لوحة فنية تشكيلية للفنان سامي الربيعي قدم فيها الحروف الملونة والرموز المسمارية والبغدادية، مشيرًا فيها لأسلوب البعد الثالث الإلكتروني والذي بدأ حديثًا يتداخل مع الفن التشكيلي بشكل ملحوظ كون العالم الآن يسير إلى العمل الإلكتروني بكل مفاصلهِ حتى في الفن التشكيلي.
وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة الدكتور علي عويد العبادي فى بيان صحفي إن الدائرة تستمر بإطلاق المعارض الإلكترونية التي قُدمت سابقًا وهذا المعرض يأتي بتسلسل 23 ضمن بوابة الفنون الإلكترونية على موقع الدائرة.
وبين المدير العام أن العرض اشتمل على 28 لوحة فنية تشكيلية للفنان سامي الربيعي قدم فيها الحروف الملونة والرموز المسمارية والبغدادية، مشيرًا فيها لأسلوب البعد الثالث الإلكتروني والذي بدأ حديثًا يتداخل مع الفن التشكيلي بشكل ملحوظ كون العالم الآن يسير إلى العمل الإلكتروني بكل مفاصلهِ حتى في الفن التشكيلي.
28 لوحة فى معرض «تحولات الإبداع» العراقى
28 لوحة فى معرض «تحولات الإبداع» العراقى
28 لوحة فى معرض «تحولات الإبداع» العراقى
28 لوحة فى معرض «تحولات الإبداع» العراقى