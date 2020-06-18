28 لوحة فى معرض «تحولات الإبداع» العراقى

أطلقت دائرة الفنون العامة بالعراق معرضها 23 إلكترونيًا على موقع دائرة الفنون العامة ضمن بوابة الفنون الإلكترونية للفنان سامي الربيعي تحت عنوان «تحولات الإبداع» وذلك اليوم الخميس؛ برعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم.وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة الدكتور علي عويد العبادي فى بيان صحفي إن الدائرة تستمر بإطلاق المعارض الإلكترونية التي قُدمت سابقًا وهذا المعرض يأتي بتسلسل 23 ضمن بوابة الفنون الإلكترونية على موقع الدائرة.وبين المدير العام أن العرض اشتمل على 28 لوحة فنية تشكيلية للفنان سامي الربيعي قدم فيها الحروف الملونة والرموز المسمارية والبغدادية، مشيرًا فيها لأسلوب البعد الثالث الإلكتروني والذي بدأ حديثًا يتداخل مع الفن التشكيلي بشكل ملحوظ كون العالم الآن يسير إلى العمل الإلكتروني بكل مفاصلهِ حتى في الفن التشكيلي.