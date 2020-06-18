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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود بورصة السعودية بمكاسب 46 نقطة

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:55 م
بورصة السعودية
بورصة السعودية
وكالات
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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 6. 0 بالمئة عند 7356 نقطة (+ 46 نقطة).

جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7. 9 مليار ريال.

وشهدت السوق السعودية اليوم الخميس بدء تنفيذ الفترة الثانية من المرحلة الخامسة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة الثانوية وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 75. 18% من قيمة السوق السعودية في المؤشر.

وارتفع سهم "سابك" بأكثر من 2% عند 20ر91 ريال، وأغلق سهم "أرامكو السعودية" عند 10ر33 ريال (+ 1 %)، وسط تداولات بلغت نحو 26 مليون سهم.

وتصدر سهم "أليانز إس إف" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 30ر19 ريال.

في المقابل، تراجع سهم "سيرا القابضة" بأكثر من 2% عند 20ر16 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 38 مليون سهم.

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