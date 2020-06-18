صعود بورصة السعودية بمكاسب 46 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 6. 0 بالمئة عند 7356 نقطة (+ 46 نقطة).جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7. 9 مليار ريال.وشهدت السوق السعودية اليوم الخميس بدء تنفيذ الفترة الثانية من المرحلة الخامسة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة الثانوية وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 75. 18% من قيمة السوق السعودية في المؤشر.وارتفع سهم "سابك" بأكثر من 2% عند 20ر91 ريال، وأغلق سهم "أرامكو السعودية" عند 10ر33 ريال (+ 1 %)، وسط تداولات بلغت نحو 26 مليون سهم.وتصدر سهم "أليانز إس إف" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 30ر19 ريال.في المقابل، تراجع سهم "سيرا القابضة" بأكثر من 2% عند 20ر16 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 38 مليون سهم.