وزير الخارجية اليوناني: تركيا تصر على استفزازنا

قال وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، إن تركيا تصر على استفزاز اليونان وقبرص، سواء بالكلمات أو الأفعال، وانتهاك حقوقهما السيادية، مشيرًا إلى أن "سلوكها السافر يعد ضد مبادئ القانون الدولي والاتحاد الأوروبي، الذي لا تزال تسعى أن تكون جزءا منه".وأضاف دندياس، في تصريحات لموقع "iEidiseis" أمس الأربعاء، ونقلتها صحيفة "ذا ناشيونال هيرالد": "آمل أن تقبل تركيا قريبًا الواقع الحديث الذي يمليه القانون الدولي، وأن تفهم أن أفعالها غير القانونية تدفعها بعيدًا وتستبعدها من التعاون المفيد الذي يتم في منطقتنا"، مشددًا على أن "التعاون وحده هو من ينتج الاستقرار والازدهار".وأردف قائلًا: "إن اليونان بلد مسالم ولديه سياسة خارجية مستقرة دون اتجاهات تحريفية، وترغب في أن تكون جارة مع الدول المزدهرة التي تشترك في نفس القيم الأوروبية والإنسانية في علاقاتها الدولية".كما أشار إلى أن كلا البلدين "يمكن أن يصبحا نموذجًا للتعايش السلمي بين تقاليد ثقافية مختلفة، ولكن الشرط الأساسي لذلك هو احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار"، وهو ما تتجاهله تركيا.ويقوم وزير الخارجية اليوناني بزيارة له لمصر، اليوم الخميس، حيث التقى نظيره سامح شكري لمناقشة القضايا المتعلقة بترسيم المناطق البحرية، والتطورات في ليبيا وشرق المتوسط.وتأتي الزيارة بعد أسبوع من توقيع أثينا مع روما اتفاقا بشأن الحدود البحرية، يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين، ويحل مشاكل كانت عالقة منذ فترة طويلة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.وكان وزير خارجية اليونان أكد، الإثنين الماضي، أن "الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات التركية في ليبيا"، وقال إن "مذكرة التفاهم التي تتذرع بها أنقرة للتدخل في ليبيا مرفوضة".