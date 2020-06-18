نتنياهو يهدد بانتخابات رابعة حال عدم تنفيذ مخطط الضم

هدد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بالتوجه إلى انتخابات مبكرة، حال عدم التوافق مع حزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني جانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، على مخطط الضم للضفة الغربية والأغوار.وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن نتنياهو أكد، خلال أحاديث مغلقة، أنه في حال عدم تمرير مخطط الضم، فسيجري انتخابات مبكرة.وعقد نتنياهو، أول أمس الأربعاء، اجتماعا بحضور جانتس، وأرييه درعي وزير الداخلية، وياريف ليفين رئيس الكنيست، لعرض سيناريوهات تنفيذ مخطط الضم، بينما لم يتم الاتفاق على أي منها.ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا آخر مع جانتس خلال الأيام القليلة المقبلة، للاتفاق على سيناريو تنفيذ الضم.