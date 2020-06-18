صدور كتاب «سورية المعاصرة 1963 - 1993»

صدر حديثًا عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب "سورية المعاصرة 1963 - 1993" من تأليف الدكتور خالد محمد حسين، وتصميم الغلاف عبد العزيز محمد.يقع الكتاب في 430 صفحة من القطع الكبير، حيث يغطي مرحلة حرجة ومهمة من تاريخ سورية والمشرق العربي تمتد من عام 1963، عام ثورة آذار، وحتى عام 1993 بعدما انتهت حرب الخليج وما أدت إليه من نتائج كارثية ما زلنا ندفع ثمنها حتى الآن، متتبعًا المنعطفات والعقد الرئيسية في المسيرة السياسية لبلدنا سورية، وعلاقتها مع البلدان الشقيقة المجاورة، فبعد استعراضه لأهم مفاصل ثورة آذار والحركة التصحيحية يعرج على الحرب الأهلية اللبنانية، والدور السوري في كبح جماحها، ومن ثم إيقافها والبحث عن حلول للمعضلات اللبنانية المزمنة، ثم ينتقل للحديث عن غزو صدام حسين للكويت والآثار المدمرة التي نجمت عنه، وغير ذلك من القضايا الداخلية والخارجية المهمة.لقد مضى على نشر الكتاب ما يقارب ربع قرن، ورغم أن مياهًا كثيرة قد جرت من تحت الجسور كما يقول الفرنسيون، وحدثت تغييرات كبيرة في العالم من حولنا، وانقلب بعض الأصدقاء إلى أعداء وبعض الأعداء إلى أصدقاء، إلا أن الكتاب ما يزال يتمتع بأهميته الراهنة إلى يومنا هذا.إنه شهادة على مرحلة ربما يكون بعضنا قد عايشها، ولكن عديدًا من الأجيال الأصغر سنًا لا يعرفها، والكتاب مهم لإطلاعه على دقائقها ومجرياتها.