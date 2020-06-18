48 وفاة و4757 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عن تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1139 حالة.وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى تسجيل 4757 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 145991 حالة.ولفتت إلى تسجيل 2253 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 93915.