خروج ثالث المتعافين من كورونا بمستشفى الدعاة

أكدت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، خروج المتعافية الثالثة من مستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف، بعد تلقيها الرعاية الكاملة من الطاقم الطبي بالمستشفى.وأشادت المتعافية إشادة بالغة بالخدمة التي تلقتها من الطاقم الطبي وجميع العاملين بالمستشفى.كما هنأت الوزارة، في بيانها اليوم، جميع من خرجوا بتمام الشفاء، وتتمنى لجميع المرضى الشفاء العاجل.