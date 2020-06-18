رودينا أحمد تنضم إلى فيلم «فى عشق البنات» مع ميدو عادل

انضمت الفنانة رودينا أحمد، إلى فيلم "في عشق البنات" الذي كتبه المؤلف أسامة فهمى، الذى سبق أن قام بكتابة فيلم "ما تيجى نرقص" للنجمة الكبيرة يسرا، وينتج الفيلم المنتج محمد الأباصيرى في ثاني تجربة له بعد فيلم "الرجل الأخطر" الذي قام ببطولته سامح حسين وأخرجه مرقس عادل، وسبق وأن قامت بعمل مسرحيات عديدة في كندا ودرست التمثيل بالخارج واشتركت في أفلام بالخارج بكندا.وأشارت رودينا أحمد، إلى أن"دورها" في العمل سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور، وستقدَّم دورًا مختلفًا تمامًا عن شخصيتها، حيث كشفت عن دورها الذى تقدم فيه دور فتاة رومانسية تقع في الحب مع شخص يحدث بينهما عدة مفارقات ومشكلات عديدة.الفيلم يدور حول قصة اجتماعية تقدم بشكل عصري ومختلف حول حكايات أربع فتيات في الفيلم، كل فتاة لها قصة وموضوع داخل الفيلم تمس الفتيات في المجتمع المصري.وهو من بطولة ميدو عادل وأحمد عبدالله محمود، ومروة عبدالمنعم وأشرف طلبة وكريم أبوزيد، ومن تأليف أسامة فهمي والمنتج محمد الأباصيري.