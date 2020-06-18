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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لجنة برلمانية توافق على مقترحات النواب بشأن الصرف الصحى

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:50 م
فايز أبو خضرة،
فايز أبو خضرة،
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب بشأن الصرف الصحي بأنحاء مختلفة بمحافظات الجمهورية.

ومن بين الاقتراحات التي وافقت عليها اللجنة، الاقتراح المقدم من النائب فايز أبوخضرة، بشأن إدراج قرى شبرا النخلة، وكفر القديم وبني صالح وحفنا والسرايا بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية في خطة تنفيذ الصرف الصحي بالقري المصرية للعام المالى، لا سيما أن هذه القرى تقدمت بقطع أراضى لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتم معاينتها.

كما شملت الموافقات، اقتراح النائب بسام فليفل بشأن مشروعات الصرف الصحي لتخدم كفر دميرة الجديد ومنطقة الثريا دميرة بدائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، حيث قال "فليفل" إن هذه المناطق تحتاج لمشروعات صرف صحي لخدمة المواطنين والحفاظ على البيئة.

كما تم تأجيل اقتراح النائب هاني أباظة بشأن إنشاء الصرف الصحي بمنطقة قرية صفيطة، نشوه والعرب المجاورة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إلى اجتماع لاحق.

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