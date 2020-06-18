مخاطر الجلوس دون حركة في المنزل

حذر المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية من الجلوس فترات طويلة دون حركة داخل المنزل وذلك لتغيير روتين الحياة بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا.وقال بيان صادر عن المعهد إن الجلوس لفترات طويلة له آثار سلبية كثيرة على صحة الإنسان (على الأوعية الدموية، والقلب، والسكر، والبدانة، والعضلات والمفاصل والصحة النفسية).ونصح المعهد المواطنين بعدم الجلوس لفترات طويلة (لعدة ساعات متصلة) والقيام بتحريك اليدين والساقين باستمرار أثناء الجلوس والوقوف كل ساعة لمدة دقيقتين تقريبًا، والمشي داخل المنزل لمدة نصف ساعة يوميًا على الأقل.كان المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية حذر من الإفراط من تناول الفيتامينات وذلك مع انتشار تداول قوائم بروتوكول لعلاج فيروس كورونا على السوشيال ميديا والتي تضم بعض الفيتامينات ومع ازدياد الخوف والقلق من العدوى لجأ عدد كبير من المواطنين من تناول الفيتامينات وتخزينها والتى ظهرت مضاعفات على عدد منهم افرط فى تناولها دون استشارة طبيب.