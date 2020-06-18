الكاظمي: لن نسمح لجهات خارجة باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، إنه لن يسمح للجهات الخارجة عن القانون باختطاف العراق وتهديد استقراره.وحسب قناة السومرية نيوز، فإن هذه التصريحات جاءت تعليقا على استهداف صاروخي قامت به ميليشيات، لنصب "الجندي المجهول" المتواجد في ساحة الاحتفالات بالعاصمة بغداد.وعبر الكاظمي عن غضبه جراء هذه الأفعال التي وصفها بأنها "تهديد للاستقرار"، متوعدًا باتخاذ اللازم ضد المتورطين، وقال: "لن أسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها، وماضون في عهدنا لشعبنا بحماية السيادة، وإعلاء كرامة الوطن والمواطن".