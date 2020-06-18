السعودية تدين العدوان الإيراني- التركي على الأراضي العراقية

أدانت المملكة العربية السعودية في بيان عاجل لها العدوان الإيراني- التركي على العراق.وأضافت وزارة الخارجية السعودية أن التدخل الإيراني - التركي في العراق انتهاك سافر، كما أكدت السعودية وقوفها إلى جانب العراق لحفظ سيادته وأمنه.قبلها أدانت البحرين بشدة انتهاكات تركيا وإيران لحدود العراق، وقال مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقي، إن الصواريخ التي استهدفت الجندي المجهول في بغداد تسعى إلى تهديد استقرارنا ومستقبلنا وهو أمر لا تهاون فيه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز، وأضاف رئيس الوزراء العراقي: لن أسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى.وأدانت الخارجية العراقية القصف الإيراني ودعت طهران لاحترام سيادة العراق.وذكرت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل، أن وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على القصف الإيراني الذي تعرضت له قرى حدودية.