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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يقرر فتح المساجد والكنائس في الخرطوم

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:42 م
نصر الدين مفرح
نصر الدين مفرح
أ.ش.أ
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أعلن وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، أن وزارته قررت فتح كل المساجد والكنائس بولاية الخرطوم، بعد قرار إغلاقها تنفيذًا للمواجهات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح مفرح- في بيان له اليوم- أنه سيتم فتح المساجد وفق توجيهات صحية محددة، منها توجيه لجان المساجد بالتعاون مع لجان المقاومة ولجان الخدمات واللجان الصحية بتعقيم المساجد، وتوجيه الأئمة والمؤذنين بتقصير الوقت بين الأذان والإقامة، وإغلاق المساجد فور الانتهاء من الصلاة والعمل على حمل كل مصل مصلاته ما أمكن.

وطالبت التوجيهات بتجاوز تبادل المصافحة بعد الصلاة، والعمل على لبس الكمامات قدر الإمكان، وتقصير الخطبة دون الإخلال بشروطها وأركانها، مع الإبقاء على قرار إيقاف حلقات الذكر الجماعي والندوات والمحاضرات والدروس المسجدية لحين إشعار آخر.

كما طالب مفرح، الآباء المطارنة والقساوسة بالتقليل في الصلوات، والاجتهاد في طقوس التناول في صلواتهم، مع الالتزام بكافة الإجراءات الصحية والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة بصفة عامة.

وشدد وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، على أن حرمة الأبدان مقدمة على حرمة الأديان.

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