رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. وصول العائدين من ليبيا إلى منازلهم ببنى سويف (فيديو)

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:42 م
وصول العائدين من
وصول العائدين من ليبيا
محمد حفيظ
طباعة
شهدت قرية كوم الرمل القبلي بمركز سمسطا جنوب غربى محافظة بنى سويف حالة من الفرح والسعادة بعد عودة 23 فردًا من أبناء القرية بعد أن احتجزتهم ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا في الأراضي الليبية.

واستقبل أهالي القرية أبناءهم بمدخل القرية مرددين هتافات "تحيا مصر"، و"بنحبك يا سيسي" معبرين عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي اهتم بعودة المصريين، معربين عن سعادتهم باهتمام وتقدير الدولة لأبنائها.

وحصلت "الدستور" على أسماء العائدين:
جمال محمود، محمد حميدة، جميل محمد محمود علوان، محمود حامد طنطاوى، سيد حامد، محمد نادي سمير، علي نادي سمير، سيد صلاح محمد، وائل رمضان، سيد محمد،، بهجت نادي، سلومة سعيد، وهبة صديق، محمد سيد حسن، أحمد طه، ربيع محمد، مصطفى محمد، رجب عبد الصمد، كساب شعبان، شعبان محمد، حمادة محمد شعبان، ممتاز محمد عبدالحليم.

وكان الرئيس السيسي قد وجه كل أجهزة الدولة المعنية، بتحرير 23 شخصًا من المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية، وذلك فور انتشار فيديو مسيء للعمال المصريين وما تعرضوا له على أيدي ميليشيات الوفاق، وتم ذلك فى أقل من 72 ساعة من انتشار هذا الفيديو على بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العثور على جثة طالبة جامعية مقتولة داخل منزلها بطلخا

بالأسماء.. وصول العائدين من ليبيا إلى منازلهم ببنى سويف (فيديو)

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

«المصرية للأدوية»: توافر الزنك والفيتامينات وخافض الحرارة بالسعر الرسمي

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلي بعد مخالطته مصابًا بكورونا

بالأسماء.. وصول العائدين من ليبيا إلى منازلهم ببنى سويف (فيديو)

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

إنفوجراف

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

شركات أمريكية تتخلى عن علاماتها التجارية تفاديا لشبهة العنصرية

دراسة تظهر سرعة انتقال فيروس كورونا بين أفراد العائلة الواحدة

دول عربية تشهد ظاهرة «حلقة النار» الفلكية الأحد المقبل

غلق 160 ألف حساب قرصنة لبث المباريات في إيطاليا

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مصر ومقاود النصر.. على بقايا ورثة الخلافة العثمانية
ماجد حبته
علاج جديد للفشل السياسي!
صفوت البياضي
ملاحظات تحتاج إلى صحوة واجبة
مؤمن المحمدي
على إسماعيل
المزيد

الثقافة

28 لوحة فى معرض «تحولات الإبداع» العراقى

صدور كتاب «سورية المعاصرة 1963 - 1993»

تعرف على أبرز توصيات ختام مؤتمر وزراء الثقافة فى «إيسيسكو»

«لا مزيد من النصوص» جديد الكاتبة العمانية رزان البلوشية