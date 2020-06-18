بالأسماء.. وصول العائدين من ليبيا إلى منازلهم ببنى سويف (فيديو)

شهدت قرية كوم الرمل القبلي بمركز سمسطا جنوب غربى محافظة بنى سويف حالة من الفرح والسعادة بعد عودة 23 فردًا من أبناء القرية بعد أن احتجزتهم ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا في الأراضي الليبية.واستقبل أهالي القرية أبناءهم بمدخل القرية مرددين هتافات "تحيا مصر"، و"بنحبك يا سيسي" معبرين عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي اهتم بعودة المصريين، معربين عن سعادتهم باهتمام وتقدير الدولة لأبنائها.وحصلت "الدستور" على أسماء العائدين:جمال محمود، محمد حميدة، جميل محمد محمود علوان، محمود حامد طنطاوى، سيد حامد، محمد نادي سمير، علي نادي سمير، سيد صلاح محمد، وائل رمضان، سيد محمد،، بهجت نادي، سلومة سعيد، وهبة صديق، محمد سيد حسن، أحمد طه، ربيع محمد، مصطفى محمد، رجب عبد الصمد، كساب شعبان، شعبان محمد، حمادة محمد شعبان، ممتاز محمد عبدالحليم.وكان الرئيس السيسي قد وجه كل أجهزة الدولة المعنية، بتحرير 23 شخصًا من المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية، وذلك فور انتشار فيديو مسيء للعمال المصريين وما تعرضوا له على أيدي ميليشيات الوفاق، وتم ذلك فى أقل من 72 ساعة من انتشار هذا الفيديو على بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعى.