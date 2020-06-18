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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استعدادات الثانوية العامة في دمياط

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:41 م
استعدادات الثانوية
استعدادات الثانوية العامة
حسام فهمي
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صرح "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأنه انتهت مديرية التربية والتعليم بدمياط من كافة استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة، والتي سيؤديها ١٠٢٥٣ طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية.

وأكد "عثمان" أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، تتابع خطوة بخطوة كافة الإجراءات ووجهت جميع الجهات المعنية بالتكاتف والتعاون من أجل إنجاح سير العملية الامتحانية وفقًا للخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مضيفا أن "محافظ دمياط" شددت على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة بشأن التزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي حرصا على حياة أبنائنا الطلاب والسادة المعلمين.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى أنه تم تجهيز وتطهير وتعقيم ٤١ لجنة بـ١٠ إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، تضم كل لجنة من١٠ إلى ١٤ طالبا حسب مساحة كل لجنة بمسافة كافية بين الطلاب، بالإضافة إلى تركيب بوابات التعقيم أمام كل لجنة وكاشف حراري وكذا توفير كمامات واقية يتم توزيعها على الطلاب والملاحظين حفاظًا علي سلامتهم وتجهيز فصلين لعزل أى طالب تظهر عليه أي أعراض لتوقيع الكشف الطبي وعليه يتم استكمال امتحانه أو تأجيله، كما تم تجهيز ٣٠ استراحة مجهزة بالكامل لإقامة ٢٩٥١ من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

مضيفا أنه أعطى توجيهات لمدراء الإدارات التعليمية بتكليف (منسق خارجي) يتواجد خارج اللجان لتقديم الدعم اللوجستي لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان، وأيضا ليكون منسقا بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.

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