«لا مزيد من النصوص» جديد الكاتبة العمانية رزان البلوشية

أصدرت مؤسسة بيت الغشام في سلطنة عمان، كتاب "لا مزيد من النصوص"، للكاتبة رزان البلوشية، والذي صدر ضمن أول إصدارات المؤسسة بعد السماح بعودة المطابع، المتوقفة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".وأهدت المؤلفة كتابها "إلى الباقي من النصوص التي لن تنشر" موزعة نصوصها إلى أرقام تناثرت على صفحات الإصدار المكوّن من 80 صفحة، بلغة تنبئ عن تمكّنها، وبأسلوب تقبض عليه بمهارة عازف سيتعلم في التجارب اللاحقة المزيد، بما تتميز به الكاتبة من ثقافة جعلتها تدخل إلى عمق التجربة، والتعبير عنها.و كتبت في أحد النصوص "أختبئُ في المُنعطف وأدسُ نفسي عِوضًا عن تلك الأمُور علّ ريحِ الأمرِ إن باغتتني لن تباغت إلا هوىً راسِخًا فظًا عسيرًا يتكِئ المُنعطف، لكنّ الفرارَ مِن شريعةَ الأمورِ غير مكتُوب عنّد الله" فتواصل تجلّيها كعاشقة صوفية "كان رحيمًا وطيّبًا حينما جرّجرتني الريح وجرّدتني مِن ذلك الشعور".و تعبّر تجربة رزان البلوشية عن كاتبة اختارت المضي في الكتابة عبر سرد روحي، عميق، مشفوع برؤية للذات من الداخل، فلم تقع في عثرات الخطوات الأولى من إنشائية وتقريرية، رغم حداثة سنّها، بل قدمت الدليل على أن القراءة المستمرة والعميقة هي الدرب الأهم، والوحيد، للسير في التأليف.