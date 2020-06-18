وصول 60 عالقا مصريا قادمين من تركيا

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 60 عالقًا مصريًا قادمًا من تركيا، والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة التي يشهدها العالم.وقد وصل الركاب العالقين على متن رحلة الخطوط الجوية التركية، حيث خضع العائدون للفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة تحت إشراف إدارة الحجر الصحى، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقررة بـ 14 يومًا تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.