اتحاد المستثمرين يناقش خطة تعايش المصانع مع فيروس كورونا.. الأحد

يعقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الأحد المقبل، اجتماعًا لمناقشة خطة المصانع للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مناقشة كيفية تشديد الالتزام بالإجراءات الوقائية، يحضره أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الجمعيات بالمحافظات.وأطلقت جمعيات المستثمرين حملات لتعقيم وتطهير المصانع، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القيادة السياسية للحفاظ على الاقتصاد المحلي من التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.