مطار سوهاج يستقبل 165 عالقا مصريا قادمين من الكويت

استقبل مطار سوهاج الدولي، اليوم الخميس، 165 عالقا مصريا قادمين من دولة الكويت، والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة التي يشهدها العالم.وقد وصل الركاب العالقين على متن رحلة رقم 1353 التابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية والقادمة من مطار الكويت الدولي، حيث خضع العائدين للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة تحت إشراف إدارة الحجر الصحي، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.