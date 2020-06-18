مصر تطالب بالرفع الفوري لكل العقوبات على السودان

شارك السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي وسفيرها في أديس أبابا، أمس الأربعاء، في اجتماع لمجلس السلم والأمن الإفريقي؛ لمتابعة التطورات في السودان والمرحلة الانتقالية الجارية به، حيث تناول عبد الخالق في بيان مصر أمام المجلس النقاط الآتية:- الإشادة بجهود السلطات السودانية في إدارة المرحلة الانتقالية وقيادتها لعملية السلام مع الحركات المسلحة بالعاصمة الجنوبية جوبا تحت رعاية الرئيس سالفا كير، والتطلع نحو الاهتمام السريع والناجح لعملية السلام بمختلف عناصرها بدعم من الاتحاد الإفريقي ودول الجوار.- الإعراب عن القلق إزاء استمرار تراجع الأوضاع الاقتصادية في السودان ومن ثم مناشدة المجتمع الدولي بتقديم الدعم العاجل الذي يتجاوب مع الاحتياجات والأولويات السودانية، والتطلع نحو دور إيجابي للمؤتمر رفيع المستوي للشراكة مع السودان الذي سينعقد يوم 25 يونيو الجاري، لاسيما في ظل الضغوط الإضافية التي تفرضها الظروف المقترنة بجائحة كورونا التي قدمت مصر مساعدات إنسانية وطبية للسودان لمواجهتها.- المطالبة بالرفع الفوري لجميع العقوبات والتدابير الأحادية القسرية المفروضة علي السودان وتؤثر سلبًا علي تنفيذ العملية الانتقالية والتعافي الاقتصادي.- أخد العلم بقرار مجلس الأمن رقم 2524 الذي استحدث ولاية بعثة يونيتام لدعم المسار الانتقالي في السودان، والتأكيد على أهمية انخراط الاتحاد الإفريقي في جهود بناء السلام في السودان لإعادة الإعمار والتنمية.