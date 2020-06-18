الخطوط السعودية تنقل 113 عالقا مصريا للقاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 113 عالقا مصريا قادمين من المملكة العربية السعودية، والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة التي يشهدها العالم.ووصل الركاب العالقين على متن رحلة الخطوط الجوية السعودية القادمة من مطار الرياض الدولي، حيث خضع العائدين للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير إدارة الحجر الصحي، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.