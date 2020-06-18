الاتحاد الأوربي: علاقتنا بإسرائيل ستتأثر حال ضمت أراضي الضفة الغربية

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أن العلاقات القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستتأثر سلبُا في حال قامت الأخيرة بتنفيذ نواياها بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.جاء ذلك في مداخلة لـ "بوريل" اليوم أمام البرلمان الأوروبي خًصصت للحديث عن قضايا السياسة الخارجية الأوروبية ومن ضمنها نوايا إسرائيل ضم أراضي محتلة، حسبما أوردت وكالة "آكي" الايطالية.وأشار بوريل، إلى أنه لا يتوفر إجماع بين الدول الأوروبية، على رفض مسالة الضم، حيث هناك أغلبية واضحة تتمسك بضرورة التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض وفق محددات متفق عليها، وفق قوله.وحول ما سيقوم به الاتحاد الأوروبي في هذ المجال، قال بوريل: "سنستخدم كل الطرق الدبلوماسية وسنتعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي والساسة في إسرائيل لتجنب هذا الأمر".ونوه إلى أنه ناشد المسؤولين الإسرائيليين في أحاديثه الهاتفية معهم تجنب أي قرار أحادي من شأنه أن ينسف حل الدولتين ويتعارض أساسًا مع القانون الدولي.كما نبه إلى أن ضم أراض محتلة لن يؤثر فقط على علاقات إسرائيل بالاتحاد الأوروبي بل على علاقاتها بالدول العربية.وكان بوريل ووزراء خارجية الدول الأعضاء قد بحثوا الأمر خلال اجتماعهم الاثنين الماضي، عبر دائرة فيديو مغلقة، مع نظيرهم الأمريكي مايك بومبيو.