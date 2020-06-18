بغداد تطلب تركيا سحب قواتها من شمال العراق
الخميس 18/يونيو/2020 - 01:22 م
وكالاتطباعة
طلبت بغداد من أنقرة سحب قواتها من الأراضي العراقية والكف عن الأفعال الاستفزازية، بعد إطلاق تركيا هجوم بري في شمال العراق في إطار عملية ضد المتمردين الأكراد من حزب العمال الكردستاني.
وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية العراقية، موضحا أنه تم استدعاء السفير التركي في بغداد فاتح يلدز مجددا إلى مقر الخارجية وسلم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.
وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية العراقية، موضحا أنه تم استدعاء السفير التركي في بغداد فاتح يلدز مجددا إلى مقر الخارجية وسلم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.