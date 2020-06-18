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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بغداد تطلب تركيا سحب قواتها من شمال العراق

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:22 م
القوات التركيه
القوات التركيه
وكالات
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طلبت بغداد من أنقرة سحب قواتها من الأراضي العراقية والكف عن الأفعال الاستفزازية، بعد إطلاق تركيا هجوم بري في شمال العراق في إطار عملية ضد المتمردين الأكراد من حزب العمال الكردستاني.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية العراقية، موضحا أنه تم استدعاء السفير التركي في بغداد فاتح يلدز مجددا إلى مقر الخارجية وسلم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

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