حقائق مروعة عن انتهاكات وقتل شقيق أمير قطر لموظفين سابقين

تطورات جديدة شهدتها قضية خالد بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، أمام المحاكم الأميركية حيث انضمت مجموعة جديدة من المدعين الى النزاع القانوني، كاشفين في أوراق الدعوى وقائع جديدة "مخيفة" عن تصرفات الشيخ خالد، ومنها قتل أحد العاملين لديه في قطر وطلبه من مساعدين له قتل أكثر من شخص في أكثر من دولة.وأكدت أوراق الدعوى إن الشيخ خالد آل ثاني كان يعمل على بناء فرق لسباق السيارات في الولايات المتحدة وقطر، وإنه استأجر للعمل الأميركيين روبرت فون سميث وتيري هوب، لكنه خلال السباقات في قطر في العام 2011 طلب منهما خسارة المنافسة والسماح لسائق آخر بالفوز، والتي تطرق إليها موقع العربية.وأوضحت أنه بين العامين 2010 و2012 طلب الشيخ خالد آل ثاني من تيري هوب أن يقتل صاحب فريق سباقات سيارات وزوجته بسبب خلافات سابقة.ويقول تيري هوب في أوراق الدعوى، إنه في العام 2016 كان الشيخ خالد آل ثاني غاضبًا من سائق زوجته، وإنه أخذ معه تيري هوب من مقر إقامته إلى معسكر صحراوي للعائلة الحاكمة خارج "الدوحة" حيث كان حراس يمسكون بالسائق، ثم ضرب الشيخ خالد والحراس السائق، وشاهد تيري هوب الشيخ خالد آل ثاني يسحب مسدسه ويضعه في فم السائق ثم ضربه على مؤخرة رأسه.يقول الشاهد إن السائق سقط أرضًا ولم يعد يشاهده يتنفس وأنه فارق الحياة، وأنه شاهد الحرس الأميري يضعه في سيارة لنقله.وفي العام 2017 عندما كانوا في لاس فيغاس قال الشيخ خالد لتيري هوب إن لديه مشكلة مع موظفين ويجب أن "يهتم بالأمر" وأن يكون "القاتل" لكنه رفض، بعد ذلك مباشرة أُنهيت خدماته.وانضم إلى الدعوى أيضًا رامز طعمه، ويبدو أنه من أصول عربية لكنه من سكان كاليفورنيا ويعمل في قطاع العقارات، وأول تجربة سيئة له كانت تكليفه بإيجار مقر للسكن في كاليفورنيا، لكن الشيخ خالد رفض دفع المستحقات، فتكبّد رامز طعمه خسارة 175 ألف دولار فيما كان في قطر مع الشيخ خالد.وفي قطر واجه طعمه بين ديسمبر 2017 ويوليو 2018 أزمات حبسه في مقر الشيخ خالد عشر المرات، ويقول إن الشيخ خالد أشهر سلاحه عليه مرات عديدة.وخلال فترة احتجازه تمكن رامز طعمه مرة من الاتصال بمدع آخر هو ماثيو بيتارد، وأخبره ما يحصل وقد ساعده الأخير على الهرب، لكن الشيخ خالد تمكن من اعتقال رامز طعمه، ثم اعتقلته الشرطة القطرية. لكن بيتارد اتصل بالسلطات الأميركية وبعد ساعات أطلق سراح رامز طعمه، ورافقه مسؤول في الحكومة القطرية إلى خارج البلاد.