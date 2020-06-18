مطار أسيوط يستقبل 150 عالقا مصريا قادمين من الكويت

استقبل مطار أسيوط الدولي، اليوم الخميس، 150 عالقا مصريا قادمين من دولة الكويت والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة التي يشهدها العالم.وقد وصل الركاب العالقين على متن رحلة شركة طيران "العربية إيجيبت" القادمة من مطار الكويت الدولي، حيث خضع العائدين للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار أسيوط، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما تنفيذا لتعليمات وارشادات وزارة الصحة والسكان.