«قومي المرأة بالشرقية»: استخراج 150 رقما قوميا لسيدات مجانا

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إنه تم استخراج 150 بطاقة رقم قومي جديدة، بقرى ومدن الزقازيق، في إطار مشروع "بطاقتك حقوقك"، الذي تبناه المجلس لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المعيلات والمستحقات والفتيات مجانا.وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه وبالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية، وحرصا من المجلس على مساعدة كبار السن، يتم استخراج البطاقة لهن من القرى الخاصة بهن دون الخروج منها.وتقوم مأمورية من الأحوال المدنية بالتنسيق مع فرع المجلس بالشرقية، باستخراج عدد من البطاقات مجانا للسيدات كبار السن بالمنازل، دون خروجهن وسط أضرار جائحة كورونا.