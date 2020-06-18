4 أخطاء تكررها الفتيات قبل وضع المكياج

- عدم ترطيب البشرة:



- اختيار كريم أساس غير مناسب:



- عدم وضع كريم واقي شمس:



- عدم تنظيف فرش المكياج:



تقع الكثير من الفتيات في أخطاء عند تطبيقها المكياج بطرق يمكن أن تضر البشرة بشكل ملحوظ، دون الانتباه لها، وتحدثنا خبيرة التجميل أمنية فؤاد، عن أبرز أخطاء وضع المكياج التي تؤذي البشرة وهي كالتالي:يعتبر ترطيب البشرة قبل وضع المكياج من الخطوات الأساسية للحفاظ على رطوبتها لفترة أطول وأيضًا بعد وضع مستحضرات التجميل المتنوعة، إلا أن أغلبية البنات تنسى هذه الخطوة.يعتبر وضع كريم الأساس بتركيبته وقوامه الغير مناسبين لطبيعة البشرة من أخطاء المكياج الشائعة جدًا، والتي تضر بشكل ملحوظ بنضارتها وجاذبيتها، وغالبًا ما تحفز ظهور الحبوب والشوائب عليها.تمتنع بعض النساء عن استخدام الكريم الواقي من الشمس قبل تطبيق المكياج، وتعتبر هذه الخطوة من الأخطاء الشائعة جدًا، والمضرة بالبشرة خاصة خلال فصل الصيف، لدوره الأساسي في حماية البشرة من آثار الشمس السلبية في مختلف الفصول وحتّى مع المكياج.عدم تنظيف فرش المكياج من وقت إلى آخر أحد أبرز أخطاء المكياج المضرة بالبشرة، لأنه يسهل انتقال البكتيريا والأوساخ المكدسة عليها إلى البشرة، مما يؤثر سلبيًا على نضارتها ويسبب لها عدوى أو التهاب بعض الحالات.