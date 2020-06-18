4 أخطاء تكررها الفتيات قبل وضع المكياج
الخميس 18/يونيو/2020 - 01:18 م
سلمى بدرطباعة
تقع الكثير من الفتيات في أخطاء عند تطبيقها المكياج بطرق يمكن أن تضر البشرة بشكل ملحوظ، دون الانتباه لها، وتحدثنا خبيرة التجميل أمنية فؤاد، عن أبرز أخطاء وضع المكياج التي تؤذي البشرة وهي كالتالي:
- عدم ترطيب البشرة:
يعتبر ترطيب البشرة قبل وضع المكياج من الخطوات الأساسية للحفاظ على رطوبتها لفترة أطول وأيضًا بعد وضع مستحضرات التجميل المتنوعة، إلا أن أغلبية البنات تنسى هذه الخطوة.
- اختيار كريم أساس غير مناسب:
يعتبر وضع كريم الأساس بتركيبته وقوامه الغير مناسبين لطبيعة البشرة من أخطاء المكياج الشائعة جدًا، والتي تضر بشكل ملحوظ بنضارتها وجاذبيتها، وغالبًا ما تحفز ظهور الحبوب والشوائب عليها.
- عدم وضع كريم واقي شمس:
تمتنع بعض النساء عن استخدام الكريم الواقي من الشمس قبل تطبيق المكياج، وتعتبر هذه الخطوة من الأخطاء الشائعة جدًا، والمضرة بالبشرة خاصة خلال فصل الصيف، لدوره الأساسي في حماية البشرة من آثار الشمس السلبية في مختلف الفصول وحتّى مع المكياج.
- عدم تنظيف فرش المكياج:
عدم تنظيف فرش المكياج من وقت إلى آخر أحد أبرز أخطاء المكياج المضرة بالبشرة، لأنه يسهل انتقال البكتيريا والأوساخ المكدسة عليها إلى البشرة، مما يؤثر سلبيًا على نضارتها ويسبب لها عدوى أو التهاب بعض الحالات.
- عدم ترطيب البشرة:
يعتبر ترطيب البشرة قبل وضع المكياج من الخطوات الأساسية للحفاظ على رطوبتها لفترة أطول وأيضًا بعد وضع مستحضرات التجميل المتنوعة، إلا أن أغلبية البنات تنسى هذه الخطوة.
- اختيار كريم أساس غير مناسب:
يعتبر وضع كريم الأساس بتركيبته وقوامه الغير مناسبين لطبيعة البشرة من أخطاء المكياج الشائعة جدًا، والتي تضر بشكل ملحوظ بنضارتها وجاذبيتها، وغالبًا ما تحفز ظهور الحبوب والشوائب عليها.
- عدم وضع كريم واقي شمس:
تمتنع بعض النساء عن استخدام الكريم الواقي من الشمس قبل تطبيق المكياج، وتعتبر هذه الخطوة من الأخطاء الشائعة جدًا، والمضرة بالبشرة خاصة خلال فصل الصيف، لدوره الأساسي في حماية البشرة من آثار الشمس السلبية في مختلف الفصول وحتّى مع المكياج.
- عدم تنظيف فرش المكياج:
عدم تنظيف فرش المكياج من وقت إلى آخر أحد أبرز أخطاء المكياج المضرة بالبشرة، لأنه يسهل انتقال البكتيريا والأوساخ المكدسة عليها إلى البشرة، مما يؤثر سلبيًا على نضارتها ويسبب لها عدوى أو التهاب بعض الحالات.