عودة 175 مصريًّا عالقًا من السعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 175 مصريًّا قادمين من المملكة العربية السعودية، من العالقين عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة التي يشهدها العالم.ووصل الركاب العالقين على متن رحلة شركة طيران "نسما" من مطار القصيم، وخضع العائدون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.