روما مصممة على أن تكون عملية «إيريني» متوازنة جغرافيًا

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، اليوم الخميس، إن إيطاليا مصممة على ضمان أن تكون ولاية عملية إيريني محايدة ومتوازنة جغرافيًا فيما يتعلق بالنزاع المستمر وملتزمة بضمان الإبلاغ عن جميع الانتهاكات على الفور وبشكل علني إلى لجنة العقوبات حول ليبيا التابعة لمجلس الأمن.جاء ذلك في كلمة له في أعمال اليوم الأول للاجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والذي انعقد عبر الفيديو، حسبما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية.وأضاف جويريني، أن أهمية عملية "إيريني" في دورها المتوازن الضروري لإعادة الأطراف إلى المفاوضات السياسية، ولهذا السبب نعول على تعاون جميع حلفاء الناتو في تنفيذ التفويض".وقد زار وفد عسكري إيطالي برئاسة آمر بعثة مياست العميد ماور بتسيو، اليوم الخميس، مسرح العمليات العسكرية والاشتباكات المسلحة التي استمرت لأكثر من عام في الضواحي الجنوبية لمدينة طرابلس، حسبما نقلت قناة ليبيا 24.