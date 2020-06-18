تجديد حبس عاطل قتل شقيق زوجته وألقاه من البلكونة بالإسكندرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل شقيق زوجته لوجود خلافات بينهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بسقوط شاب يدعى "أحمد"، 19 سنة، من شرفة عقار بشارع النقراشى بمنطقة البيطاش بالعجمي.توصلت التحريات أن المجنى عليه كان متواجدا مع المتهم "خالد.إ.إ"، 39 سنة، يقطن فى شارع شهر العسل بالعجمى ونشبت مشاجرة بسبب خلافات زوجية مع شقيقة المجنى عليه وتعدٍ بالأيدى بينهم تطرقت إلى أن قام المتهم بطعن المجني عليه بـ"مفك"، وألقاه حيًا من البلكونة.