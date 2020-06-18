معاملات جديدة تعزز مقاومة أشجار الزيتون للجفاف والملوحة بمطروح

قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، في بيان إعلامي، اليوم الخميس، إن فريق الاستشارات الفنية والتنموية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء قام بتنفيذ عدة معاملات لعلاج الآثار المترتبة علي زيادة الأملاح في التربة لدي أحد المزارعين بمنطقة رأس الحكمة بمرسي مطروح.وأوضح الدكتور وائل غيث استشاري الدعم الفني بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن الفريق الفني قام خلال الفترة الحالية بإجراء عدة معاملات على بعض أشجار الزيتون والتي أظهرت مردودا طيبا في تحسن حالة النمو الخضري والثمري للأشجار مقارنة بالأشجار التي لم تعامل.وأضاف: قام فريق الاستشارات الفنية بتنفيذ تجربة جديدة مكونة من عدة معاملات على اشجار الزيتون لدي المواطن محمد إبراهيم من مزارعي راس الحكمة واسرته وذلك باستخدام مركبات تعزز من مقاومة الجفاف وقله الموارد المائية وتصحح مشاكل التربة على المزروعات والتي سوف تتضح اثارها وتحدد بالقياس في دورة النمو الخريفي القادم.