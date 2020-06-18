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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شفاء 12 من كورونا بمستشفى عزل إسنا

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:06 م
اطباء كورونا
اطباء كورونا
هدى الأمير
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أعلن الدكتور حسام فتحي، المتحدث الرسمي لمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، اليوم الخميس، إن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في مساعدة عدد من المرضى على التعافي، وذلك من خلال إخضاعهم لرعاية طبية مكثفة طوال فترة تواجدهم بالمستشفى.

وأضاف فتحي لـ"الدستور" أن المستشفى شهد خروج 12 متعافيًا جديدًا من بينهم مصابون بأمراض مزمنة، ومتقدمون بالعمر، وبذلك يبلغ إجمالي حالات التعافي 681 حالة حتى الآن.

وأشار إلى إن المستشفى لازالت تحافظ على المرتبة الأولي على قائمة مستشفيات العزل من حيث تحقيق أعلى معدلات للتعافي على مستوى الجمهورية، وكذلك أعلى معدل لحالات الولادة حيث تم إجراء 12 عملية ولادة قيصرية حتى الآن.

وأكد أن الفريق الطبي يحرص دومًا على مراعاة العامل النفسي للمرضى، فهناك محاولات مستمرة من جانب الفريق الطبي على بث روح الطمأنينة في نفوس المرضى، وذلك من خلال توفير كافة احتياجاتهم، هذا إلى جانب الاستعانة بطبيب نفسي، هذا إلى جانب الاعتماد بشكل كبير على التغذية العلاجية من خلال مد جسم المريض بما يحتاجه من فيتامينات حتى يستطيع التغلب على المرض.

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