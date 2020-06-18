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محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول 8 رحلات للمصريين العائدين من قطر

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:06 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، 8 رحلات جوية استثنائية قادمة من مطار مسقط الدولى لنقل مئات المصريين العالقين بقطر، والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا.

يأتي ذلك فى إطار الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المدنى لنقل آلاف المصريين العالقين بالخارج، تنفيذا لتوجهيات وتعليمات القيادة السياسية.

وقد وصل العالقون على متن طائرات شركتى مصر للطيران وأير كايرو، حيث خضعوا لإجراءات الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما، تنفيذا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان.

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