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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تحيا مصر» تنتهي من إعادة إعمار 510 منازل

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:07 م
تحيا مصر
تحيا مصر
وائل القمحاوى
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انتهى صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان، من إعادة إعمار (510) منازل بمحافظة الفيوم، ضمن بروتوكول التعاون الثالث لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المنازل التى تم إعادة إعمارها تمت على مرحلتين، المرحلة الأولى شملت (240) منزلا بقرى الشهابية وبعبش وعزبة عرفة مركز طامية، وقرى البرنس وفوز ورحمى وعزبة عاشور مركز إطسا، وقرية الحبون مركز سنورس، والمرحلة الثانية شملت (270) منزلا بقريتي جويلى وابجيج مركز الفيوم، وقرى الحامولى والنزلة والمشرك قبلى والمشرك بحرى مركز يوسف الصديق، وقرية الحجارة مركز ستورس، والسعدة البحرية مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وأضاف أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها، بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

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