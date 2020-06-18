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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجهيز مستشفى للعزل الميداني بملعب كرة قدم بالجهود الذاتية بالبحيرة

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:06 م
مستشفى للعزل الميداني
مستشفى للعزل الميداني
البحيرة معوض هويدى
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جهز أهالي مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، أول مستشفى للعزل الميداني داخل ملعب كرة قدم، بالجهود الذاتية؛ لاستقبال المرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد، والذين لا يستطيعون عزل أنفسهم بالمنزل بسبب الطقوس الاجتماعية والترابط الأسري.

قال هشام عابدين، أحد أهالي الرحمانية، إنه يجب على الجميع التكاتف لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفقا للظروف الجديدة التي تمر بها البلاد، الأمر الذى دفع أهالي المدينة لتنفيذ مستشفى للعزل الميداني داخل ملعب كرة قدم، بالجهود الذاتية بعد أخذ جميع الموافقات المطلوبة من المسئولين بمحافظة البحيرة.

وأكد "عابدين" أن الفكرة جاءت بسبب عدم قدرة المصابين على تطبيق العزل داخل المنزل بشكل سليم، الأمر الذى يساعد في انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جميع التجهيزات تمت بالجهود الذاتية والتبرعات من الأهالي دون أي توجهات سياسية أو حزبية، حيث تم تقسيم الأدوار بين شباب المدينة وقام مجموعة من الأهالي بالتبرع بالأسرة والملايات والمراتب والأجهزة الكهربائية وكافة المستلزمات.

وأشار "عابدين" إلى أنه تم تجهيز عدد 19 سريرا حتى الآن بمركز شباب المدينة وعدد 30 سريرا بملعب كرة القدم ليصل الإجمالي إلي 49 سريرا، وجار العمل على إضافة 30 سرير احتياطي، حيث تم توفير عدد 5 أطباء للإشراف علي آلية دخول المرضى المصابين ومتابعة حالتهم بشكل يومي، وسيتم نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى المركزي والتي تبعد عن مركز شباب المدينة بمسافة 3 كيلو متر.
مستشفى للعزل الميداني
مستشفى للعزل الميداني
مستشفى للعزل الميداني
مستشفى للعزل الميداني
مستشفى للعزل الميداني
مستشفى للعزل الميداني
مستشفى للعزل الميداني
مستشفى للعزل الميداني

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