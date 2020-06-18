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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رويترز: القوات التركية أصابت 500 هدفًا كرديًا بالعراق

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:06 م
القوات التركية
القوات التركية
منار أحمد
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نقلت وزكالة رويترز عن وزارة الدفاع اليوم الخميس إن القوات التركية أصابت أكثر من 500 هدفًا لمقاتلين أكراد في شمال العراق في إطار عملية تنفذها في المنطقة ضد حزب العمال الكردستاني.

وأصابت طائرات مقاتلة تركية أهدافا تابعة لحزب العمال الكردستاني في مناطق مختلفة من شمال العراق يومي الأحد والثلاثاء في غارتين منفصلتين قالت أنقرة إنهما تأتيان ردا على تزايد هجمات المقاتلين الأكراد على قواعد الجيش التركي.

وأطلقت تركيا "عملية مخلب النمر" يوم الثلاثاء في منطقة هفتانين في شمال العراق.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع بأن طائرات إف-16 وطائرات مسيرة ومدافع هاوتزر أصابت ودمرت أكثر من 500 هدف لحزب العمال الكردستاني في 36 ساعة.

ونقل البيان عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله عملية مخلب النمر تمضي قدما بشكل جيد تماما. إن شاء الله بالاستمرار بنفس الجدية والتصميم سنستكمل العملية بنجاح“.

وتهاجم تركيا مقاتلي حزب العمال الكردستاني باستمرار، سواء في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية أو في شمال العراق حيث يتمركزون.
وحذرت في السنوات الأخيرة من هجوم بري محتمل على قواعد الحزب في منطقة جبل قنديل في العراق.

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