ضبط 358 قضية حجب سلع ضمن خطة مواجهة كورونا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكل مديريات الأمن حملاتها المكبرة، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1007 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها، وضبط 358 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.