«السكك الحديدية» تواصل تعقيم القطارات (صور)

تابعت هيئة السكك الحديدية أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الخميس، حيث قامت بنشر عدد من العمال في كافة القطارات لتعقيم كافة القطارات في إطار حرص الهيئة على توفير مناخ آمن في المرفق.وبثت هيئة السكة الحديد، رسائل إذاعية في المحطات للتوعية بأخطار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحرص على تعريف الركاب بكيفية الوقاية منه.كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما.