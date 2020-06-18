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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح المركز النموذجي التمويني المطور ببورفؤاد

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:03 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس صباحا، بافتتاح المركز النموذجى التمويني المطور بمدينة بورفؤاد بعد تطويره ورفع كفاءته بما يتناسب مع التطور الرقمى فى الخدمات التموينية ببورسعيد، رافقه خلالها الأستاذ ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والمهندس محمد عبده رئيس مدينة بورفؤاد.

وتفقد اللواء عادل الغضبان، أقسام المركز التموينى النموذجى المطور والذي يضم عدد ٦ شباك ومجهز بأحدث التقنيات الحديثة لخدمة مواطني بورفؤاد وشرق التفريعة وسهل الطينة والذي يقوم باداء الخدمة التموينية في ٣ دقائق في اطار التحول الرقمي لمحافظة بورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بالعاملين بالمركز ومستوى الانضباط وحسن التعامل مع المواطنين وسرعة اداء الخدمة.

ووجه المحافظ العاملين بالمزيد من الارتقاء بالاداء بما فيه مصلحة المواطن والعمل علي حل كافة المشاكل والمعوقات اثناء تادية الخدمة.

ووجه اللواء عادل الغضبان، الشكر للقيادة الساسية لجعلهم بورسعيد دائما فى الصدارة والارتقاء بمنظومة الخدمات الأساسية بالمحافظة والتى تمس المواطن شخصيا، وشهد محافظ بورسعيد بيان تجريبى للعمل داخل المركز، مؤكدا على ان المركز النموذجى شهد تطور على أعلى مستوى، لافتا ان المركز النموذجى ببورفؤاد يعد المركز رقم ٦ الذى افتتاحه بعد دخول منظومة التحول الرقمى ببورسعيد.

وقام اللواء عادل الغضبان، بسؤال المواطنين عن آرائهم بمستوى الاداء والخدمة المقدمة بالمركز النموذجى المطور، حيث عبر العديد عن رضاهم بالتطور الملحوظ فى ظل التطور الرقمى الذى شهدته المحافظة مؤخرا.

ويخدم المركز مدينة بورفؤاد أول وثان وشرق التفريعة وسهل الطينة والمدينة المليونية؛ حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى بما يواكب منظومة التحول الرقمى؛ ويعمل على تقليل المعاملات بين الموظف والمواطن من حيث أداء الخدمة وإنهاء كافة الخدمات بسهولة ويسر دون أدنى تعقيدات، ويوفر إمكانية الحصول على الخدمة من الموبايل وباستخدام التطبيقات الرقمية الحديثة والتى توفر مزيد من الوقت والمجهود.

ويحتوى المركز صالة انتظار مجهزة بخدمة النداء الآلى بالإضافة الى تركيب أجهزة تكييف وأجهزة كمبيوتر تواكب التطوير بكل ما له من مميزات ليصبح خدمة متميزة تقدم للمواطنين، ويقدم مركز تموين بورفؤاد المطور الجديد العديد من الخدمات التموينية الخاصة ببطاقة التموين والمتمثلة فى "بدل التالف والفاقد وخصم أفراد وإضافة أفراد واستخراج بطاقة فصل اجتماعى "طلاق" أو زواج، فضلا عن استخراج بطاقة تموينية لأول مرة لمن تنطبق عليه الشروط، وذلك فى ٱطار التحول فى الرقمى ببورسعيد فى كافة المجالات.
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

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