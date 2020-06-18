«مستثمرو أسيوط» تطالب بتفعيل نظام الشباك الواحد في الصعيد

قال علي حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن منطقة الصعيد شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث تم تدشين مناطق صناعية، وضخ استثمارات بها.وأضاف حمزة في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك بعض المشاكل التي تواجه المناطق الصناعية بمنطقة الصعيد على سبيل المثال نقص بعض الخدمات، بالإضافة إلى سوء البنية التحتية في بعض المناطق وليس كلها.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن الحكومة اتخذت عدة اجراءات عظيمة للتسهيل على المستثمر منها نظام الشباك الواحد، مؤكدًا أن هذا القرار لم يفعل بشكل صحيح في محافظات الصعيد، مطالبًا بتفعيله في أقرب وقت لأنه سيوفر وقتًا كبيرًا على المستثمر في إنهاء الإجراءات.