«الحماية المدنية» تغيث مسنة وتنقلها إلى المستشفى للعلاج

في لفتة إنسانية من رجال وزارة الداخلية ووحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، تم الاستجابة لاستغاثة سيدة ونقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.ورد بلاغ لعمليات نجدة القاهرة من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر يطالب خلاله مساعدة والدته "مسنة ومصابة بالسمنة وكذا بكسر بالحوض والمفصل" لنقلها للمستشفى.وعلى الفور تم التنسيق مع وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة للتعامل مع البلاغ، حيث انتقلت القوات لمحل البلاغ والتقابل مع المُبلغ وتم إنزال والدته من مسكنها لصعوبة حركتها بمعرفة قوات الإنقاذ وحملها لسيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.وأعرب المواطن عن بالغ شكره وعظيم تقديره وامتنانه لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لالتماسه وسرعة الانتقال والتعامل مع البلاغ والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.