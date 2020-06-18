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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أعمال رصف بـ«البداري» ضمن أسيوط لرفع كفاءة الطرق

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:59 ص
رصف طريق العقال البحري
رصف طريق العقال البحري
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقد المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، أعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق (العقال البحريالنواورة) بنطاق مركز البداري، للوقوف على معدلات التنفيذ واستمرار العمل وتذليل العقبات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وأوضح الطيبي، أن هدف المشروعات رفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز وداخل المدينة دون معاناة، لافتًا إلى أهمية الإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولًا بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بكافة القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

وأشار محافظ أسيوط، على أهمية الانتهاء من أعمال رصف وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظة وطبقًا للخطة الزمنية والمواعيد المحددة مسبقًا، بالتنسيق بين المحافظة ومسئولي المراكز والأحياء ومشروع الرصف.
رصف طريق العقال البحري
رصف طريق العقال البحري
رصف طريق العقال البحري
رصف طريق العقال البحري
رصف طريق العقال البحري
رصف طريق العقال البحري
رصف طريق العقال البحري
رصف طريق العقال البحري
رصف طريق العقال البحري
رصف طريق العقال البحري

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